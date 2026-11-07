Siapkan 100 Mobil Tangki, Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Diperluas

Siapkan 100 Mobil Tangki, Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Diperluas (Foto: Dokumentasi Patra Niaga)

JAKARTA - PT Patra Logistik memperluas pengelolaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Kalimantan serta layanan aviasi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi setelah mendapat penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga.

Perluasan pengelolaan distribusi BBM di Kalimantan mencakup lima terminal BBM dengan dukungan operasional hingga 100 unit mobil tangki. Sebelumnya, Patra Logistik telah mengelola distribusi BBM di Pulau Jawa.

Sementara itu, pengelolaan distribusi LPG diperluas ke tiga terminal LPG di Kalimantan. Sebelumnya, perusahaan menangani layanan LPG di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Di sektor aviasi, Patra Logistik juga mengelola 11 kerja sama operasi (KSO) Aviation Fuel Terminal milik Pertamina Patra Niaga. Pengelolaan tersebut mencakup layanan distribusi bahan bakar pesawat di sejumlah wilayah operasional perusahaan.

Untuk mendukung kegiatan distribusi, perusahaan mengoperasikan Road Traffic Control (RTC), pusat kendali yang memantau pergerakan mobil tangki secara real time selama 24 jam. Sistem tersebut digunakan untuk memantau aktivitas armada selama proses distribusi BBM.

Direktur Utama Patra Logistik Yock Yorlando mengatakan, perluasan pengelolaan tersebut merupakan tindak lanjut atas kepercayaan yang diberikan Pertamina Patra Niaga kepada perusahaan.

"Kepercayaan yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga menjadi kesempatan bagi kami untuk terus bertumbuh dan memperluas kontribusi dalam rantai pasok energi nasional," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).