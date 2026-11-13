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Cadangan BBM RI Jauh dari Standar Dunia, Pemerintah Diminta Waspada

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |09:35 WIB
Cadangan BBM RI Jauh dari Standar Dunia, Pemerintah Diminta Waspada
BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia dinilai masih jauh dari standar internasional untuk menghadapi krisis energi. Saat ini, cadangan operasional energi yang dimiliki PT Pertamina (Persero) hanya berkisar 20-25 hari kebutuhan domestik, jauh di bawah acuan 90 hari cadangan minyak darurat yang diterapkan negara-negara anggota International Energy Agency (IEA).

Kondisi tersebut dinilai membuat ketahanan energi Indonesia rentan menghadapi gangguan pasokan global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik di Timur Tengah.

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategic, Intan Salsabila Firman, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan diversifikasi impor, subsidi, dan intervensi harga untuk menjaga stabilitas energi nasional. Menurutnya, langkah-langkah tersebut hanya memberikan perlindungan sementara apabila gangguan pasokan berlangsung berkepanjangan.

"Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa tekanan energi akibat konflik Timur Tengah tidak hanya dihadapi Indonesia. Bahkan, negara-negara dengan cadangan minyak yang besar tetap perlu mengambil langkah mitigasi untuk menjaga pasokan domestik," kata Intan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah negara Asia seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan telah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan pasokan energi. Mulai dari penguatan cadangan minyak, intervensi harga, pemberian subsidi hingga diversifikasi impor.

Jepang, misalnya, memiliki cadangan minyak setara sekitar 254 hari kebutuhan domestik yang mencakup cadangan komersial dan cadangan strategis pemerintah. Sementara itu, Filipina bahkan menetapkan status darurat energi nasional karena sekitar 98 persen impor minyak mentahnya berasal dari Timur Tengah.

 

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