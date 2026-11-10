BBM hingga Makanan Naik, BI Prediksi Penjualan Eceran Oktober Menguat

Bank Indonesia (BI) memprakirakan penjualan eceran pada Oktober 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan penjualan eceran pada Oktober 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Proyeksi tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2026 yang diperkirakan tumbuh 1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan September 2026 sebesar 0,6 persen.

BI mencatat IPR Oktober 2026 diprakirakan mencapai level 221,8. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor serta berlanjutnya pertumbuhan sejumlah kelompok barang lainnya.

“Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan penjualan pada Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan berlanjutnya pertumbuhan positif penjualan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Barang Lainnya, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau,” tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (10/11/2026).

Secara bulanan (month-to-month/mtm), penjualan eceran pada Oktober 2026 juga diprakirakan tumbuh 1 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Sementara itu, pada September 2026, IPR tercatat tumbuh 0,6 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Kelompok Barang Lainnya.