Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Catat Uang Primer RI Tembus Rp2.265 Triliun pada Oktober 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |14:09 WIB
BI Catat Uang Primer RI Tembus Rp2.265 Triliun pada Oktober 2026
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Uang Primer (M0) Adjusted sebesar 7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Uang Primer (M0) Adjusted sebesar 7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan September 2026 yang mencapai 9,3 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi M0 Adjusted tercatat sebesar Rp2.265,4 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perlambatan pertumbuhan uang primer tersebut dipengaruhi oleh perkembangan uang kartal yang diedarkan dan giro bank umum di Bank Indonesia.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 11,5 persen (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 2,4 persen (yoy)," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2026).

Secara rinci, uang kartal yang diedarkan tumbuh 11,5 persen yoy. Sementara itu, giro bank umum di Bank Indonesia setelah penyesuaian tumbuh 2,4 persen yoy.

Dalam pengukurannya, M0 Adjusted memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas oleh Bank Indonesia. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengisolasi pengaruh penurunan giro bank di BI akibat kebijakan insentif likuiditas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252479//rupiah-tQrX_large.jpg
Cadangan Devisa RI Tembus USD146,8 Miliar, Mampu Biayai 5,3 Bulan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250264//rupiah-XWiy_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp18.135 per Dolar AS, BI Terus Pantau Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249731//uang_beredar-8iC9_large.jpg
BI Catat Uang Beredar Tembus Rp10.587,9 Triliun di September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249449//qris-1gr2_large.png
Cara Membedakan QRIS Palsu dan Teridentifikasi Judol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249504//bank_indonesia-kJeX_large.jpg
BI Prediksi Kredit Baru Meningkat di Kuartal IV-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249354//elnino-6qNn_large.png
BI Waspadai El Nino, Harga Beras, Cabai hingga Bawang Merah Terancam Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement