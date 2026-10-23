Bank Indonesia Borong SBN Rp135 Triliun demi Jaga Rupiah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sekitar Rp135 triliun periode Januari hingga Oktober 2026. Langkah intervensi pasar surat utang ini sebagai instrumen menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan sekaligus membentengi stabilitas nilai tukar Rupiah dari tekanan arus modal keluar atau capital outflow.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea menekankan soal pemanfaatan instrumen surat berharga pemerintah tersebut menjadi pilar fleksibel bagi bank sentral dalam meredam gejolak pasar finansial domestik. Realisasi akumulasi pembelian sejak awal tahun dinilai menunjukkan intensitas intervensi yang terukur, termasuk penyerapan obligasi negara pada bulan berjalan.

"Angka kita year-to-date, pembelian sampai dengan Oktober itu sekitar Rp135 triliun sejak Januari. Khusus di bulan Oktober, angkanya sekitar Rp13 triliun," ujar Erwin dalam diskusi media di kantor BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Erwin menambahkan, transaksi bank sentral di pasar SBN senantiasa berpijak pada dua latar belakang strategis. Motif pertama berkaitan erat dengan pencegahan efek rambatan saat investor melakukan aksi jual massal atas portofolio obligasi negara.

Gelombang pelepasan aset oleh pemodal asing berisiko menekan harga pasar surat utang dan memicu tekanan depresiasi mata uang secara mendadak. Menghadapi situasi tersebut, bank sentral masuk sebagai pembeli siaga untuk menstabilkan harga sekaligus menahan volatilitas kurs garuda.

"Ketika terjadi outflow yang kencang dan banyak penjualan SBN oleh investor asing, second round-nya adalah ke nilai tukar. Jadi kita dimungkinkan melakukan pembelian SBN untuk men-defense nilai tukar," kata Erwin.