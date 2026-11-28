Prabowo Ingatkan soal Independensi BI: Itu Benar tapi...

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) harus berjalan seiring dengan semangat nasionalisme, patriotisme, dan komitmen menjaga kepentingan bangsa.

Prabowo lembaga keuangan nasional tidak hanya dituntut menjalankan fungsi profesional, tetapi juga harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang kuat.

“Lembaga keuangan, apalagi lembaga keuangan milik bangsa Indonesia, harus memiliki wawasan nasionalisme. Harus memiliki jiwa patriotisme. Harus merasa sebagai alat perjuangan bangsa. Karena itu saya terima kasih ke pimpinan Bank Indonesia sekarang,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Prabowo menilai kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Presiden menegaskan bahwa independensi bank sentral tetap menjadi prinsip penting, tetapi pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasional.

“Memang kita menghendaki Bank Indonesia itu independen, benar. Tapi bangsa Indonesia membutuhkan juga bank yang selalu menjaga kepentingan bangsa itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap tema PTBI 2026 yang dinilainya mencerminkan cita-cita memperkuat Indonesia.

Presiden juga mengakui bahwa tanggung jawab Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian nasional bukanlah pekerjaan ringan, terutama mengingat besarnya skala dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.

“Saya terima kasih kerja keras Bank Indonesia. Saya menghargai pekerjaan Saudara yang tidak ringan,” ungkapnya.

Prabowo kemudian menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan keuntungan sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasional di tengah dinamika dunia.

“Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat besar. Indonesia adalah negara yang menempati posisi yang sangat strategis. Bisa dikatakan hampir 70 persen perdagangan dunia lewat perairan kita,” ungkapnya.