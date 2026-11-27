Cegah Kebocoran APBN, Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terkait rencananya untuk membentuk sebuah lembaga baru yang bertugas mengatur dan menertibkan belanja barang dan jasa pemerintah secara terpusat.

Langkah ini diambil menyusul temuan terkait tingginya potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat sistem pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri di berbagai instansi hingga pemerintah daerah.

Presiden mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, porsi belanja barang dan jasa mencapai 30 persen dari total APBN. Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut tidak diimbangi dengan adanya satu otoritas tunggal yang mengendalikan standarisasi belanja.

“Dari belanja barang dan jasa itu ternyata tidak ada satu lembaga yang menentukan belanja tersebut,” kata Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026, Jumat (27/11/2026) malam.

Akibatnya, kata dia, pola pengadaan barang yang sama dilakukan secara terpisah oleh tiap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Kondisi ini memicu ketidakefisiensian dan membuka celah pemborosan anggaran negara.

“Rumah sakit-rumah sakit daerah beli obat dan alat sendiri-sendiri sehingga satu obat bisa ada 15 harga. Ini harus kita tertibkan. Ini harus kita rasionalisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.