Prabowo Hadir di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026, Akan Beri Arahan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2026 yang digelar di Gedung BI, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2026) malam.

Presiden tiba sekira pukul 19.10 WIB dengan mengenakan batik berwarna cokelat lengkap dengan peci berwarna hitam. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung Gubernur BI, Destry Damayanti.

Adapun, pertemuan tahunan Bank Indonesia 2026 ini mengangkat sebuah tema besar yakni ‘Sinergi Menuju Indonesia Yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan’.

Presiden dijadwalkan akan memberikan arahan dalam pertemuan ini. Namun, sebelum memberikan arahan, Gubernur BI akan terlebih dahulu menyampaikan arah strategis kebijakan Bank Indonesia.

Dalam kesempatan ini, turut hadir pejabat lain, mulai dari Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, Menko PMK Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan.