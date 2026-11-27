Di Hadapan Prabowo, Gubernur BI Ungkap Cara Jaga Rupiah di 2027

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menekankan penguatan bauran kebijakan bank sentral pada 2027 guna menjaga stabilitas di tengah tekanan eksternal yang masih cukup tinggi.

Langkah terpadu tersebut diarahkan pula untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Destry menilai ketidakpastian global yang diperkirakan bertahan tinggi menuntut respons kebijakan yang lebih tajam dan terkoordinasi. Bank sentral memastikan seluruh instrumen kebijakannya berjalan seiring dengan langkah fiskal serta otoritas sektor keuangan lainnya.

"Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2027 akan terus diperkuat sehingga menjadi lebih berdampak dan inklusif, bersinergi dengan kebijakan nasional bersama pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak lain," ujar ujar Destry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2027 yang dihadiri Presiden Prabowo di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Pada pilar moneter, kebijakan tetap diarahkan menjaga stabilitas di tengah gejolak global agar laju inflasi terus terkendali dalam sasaran. Stabilisasi nilai tukar rupiah diperkuat melalui dukungan smart intervention, insentif lindung nilai, serta transaksi mata uang lokal, diiringi pemeliharaan kecukupan cadangan devisa guna menopang ketangguhan rupiah.

Pada pilar makroprudensial, BI ikut mengarahkan dorongan pembiayaan sekaligus mengawal ketahanan sistem keuangan nasional lewat protokol manajemen krisis dan surveillance terintegrasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Insentif intermediasi perbankan pun diperluas demi menyentuh pembiayaan inklusif, berkelanjutan, dan syariah yang produktif bagi lapangan usaha.

"Kebijakan likuiditas makroprudensial yang telah mendukung kinerja dan penciptaan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri dan hilirisasi, perumahan, serta UMKM akan terus dioptimalkan," kata Destry.