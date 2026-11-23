BI Catat Uang Beredar Rp10.698 Triliun di Oktober 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.698 triliun pada Oktober 2026.

Pertumbuhan M2 pada Oktober 2026 tercatat sebesar 9,3 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau lebih tinggi dibandingkan posisi September 2026 sebesar 8,5 persen yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uangberedar sempit (M1) sebesar 9,5 persen yoy dan uang kuasi sebesar 8,3 persen yoy,” tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (23/11/2026).

BI menjelaskan bahwa peningkatan M2 pada Oktober 2026 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit.

Aktiva luar negeri bersih pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 2 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pada September 2026 sebesar 6,9 persen (yoy).

Demikian pula, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,8 persen (yoy).

Sebagai catatan, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.