BI Libatkan Bank Himbara Jadi Bank Kliring Renminbi Mulai 2027

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam aktivitas perdagangan dan investasi melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Salah satu upaya strategis yang tengah disiapkan adalah memperluas peran bank kliring renminbi atau yuan (Renminbi Clearing Bank) dengan melibatkan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa pengembangan fungsi bank kliring renminbi di Indonesia ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada Bank of China (BoC). Saat ini, proses penunjukan bank-bank Himbara sebagai bank kliring renminbi tengah berjalan dan ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2027.

"Bukan hanya BoC, tahun depan juga akan ada bank Himbara," kata Thomas dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Thomas belum merinci bank pelat merah mana yang akan mengemban peran tersebut. Ia memastikan bahwa bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBOC), secara prinsip telah memberikan persetujuan atas keterlibatan bank Himbara sebagai clearing bank.

"Saya belum bisa menyatakan apa (bank-nya) karena masih melalui proses, tetapi secara prinsip PBOC sudah menyetujui bank Himbara juga akan menjadi clearing bank," jelas Thomas.

Kehadiran bank kliring menjadi katalis krusial dalam mekanisme LCT karena memfasilitasi pelaku usaha untuk bertransaksi langsung dari rupiah ke renminbi (IDR-RMB) tanpa perlu bergantung pada dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang perantara (vehicle currency).