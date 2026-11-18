BI Naikkan Insentif Transaksi DNDF hingga 50 Persen untuk Perkuat Stabilisasi Rupiah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) resmi memperbesar insentif transaksi lindung nilai (hedging) melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebagai bagian dari penguatan bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Gubernur BI, Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral meningkatkan insentif pengurangan premi pada skema Transaksi Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA). Untuk tenor 6 bulan, pengurangan premi dinaikkan dari semula 40 persen menjadi 45 persen, sedangkan untuk tenor 12 bulan diperbesar dari sebelumnya 45 persen menjadi 50 persen.

"Meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA) dengan pengurangan premi dari semula 40% menjadi sebesar 45% untuk tenor 6 bulan dan dari semula 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan," ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Adapun kebijakan peningkatan insentif DNDF melalui VASTRA tersebut merupakan bagian dari langkah strategis BI dalam memperkuat implementasi kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 serta 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, sekaligus memperkuat kecukupan likuiditas rupiah.

Selain memperbesar insentif DNDF, penguatan strategi operasi moneter dilakukan BI melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market, optimalisasi intervensi valuta asing baik lewat transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan DNDF di pasar domestik.

Serta penguatan dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan BI, yang memungkinkan bank memperoleh dana rupiah dengan agunan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang akan berlaku paling lambat Maret 2027.