Rupiah Terpuruk, BI Naikkan Suku Bunga Acuan atau Tahan di 5,75 Persen?

JAKARTA - LPEM FEB UI merekomendasikan agar Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di posisi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi November 2026.

Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah berlanjutnya tekanan eksternal dan ketidakpastian pasar keuangan global. Rupiah bergerak melemah mendekati level Rp18.300 per dolar AS.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bank sentral masih menghadapi tantangan berat dalam menjalankan mandatnya guna menjaga stabilitas kurs rupiah sekaligus mengendalikan tingkat harga di dalam negeri.

“Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan terkini, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia sebaiknya mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% pada RDG November 2026,” ujar Riefky dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Riefky, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah saat ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari arus keluar modal asing, tren depresiasi mata uang, hingga kekhawatiran investor terkait rencana reklasifikasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal domestik.

Selain itu, potensi kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat (AS) oleh The Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat turut membayangi upaya stabilisasi rupiah.

Dari sisi harga domestik, laju inflasi juga tetap memerlukan kewaspadaan. Meskipun inflasi umum nasional tercatat melandai ke level 3,23 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami akselerasi menjadi 4,82 persen yoy dari sebelumnya 4,37 persen yoy.

Lonjakan tersebut utamanya disumbang oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, ikan segar, dan beras akibat turunnya produksi di sejumlah sentra pangan, khususnya Jember, Sampang, dan Brebes, yang terdampak fenomena El Nino.

Riefky berpandangan bahwa kenaikan suku bunga acuan tidak akan efektif meredam tekanan inflasi yang bersumber dari sisi suplai (supply side).

Namun, kebijakan penahanan suku bunga tetap esensial sebagai jangkar stabilitas kurs dan peredam gejolak finansial global.