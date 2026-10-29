Hashim Wanti-Wanti Rupiah Tembus ke Rp21.000, BI Buka Suara soal Sentimen di Pasar Modal

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merespons soal kekhawatiran anjloknya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp21.000 per dolar Amerika Serikat (AS) akibat sentimen negatif pemodal global terhadap tata kelola pasar modal nasional.

Otoritas moneter menegaskan bahwa ketahanan kurs domestik masih ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat serta mekanisme pasar yang bekerja secara wajar.

Gubernur BI Destry Damayanti menekankan soal ketahanan nilai tukar rupiah tetap terkendali meski pasar dibayangi oleh spekulasi pelemahan kurs ke level ekstrem. Otoritas moneter menilai volatilitas mata uang garuda saat ini masih mencerminkan dinamika wajar mekanisme pasar terbuka yang dipengaruhi oleh tarik-menarik pasokan, permintaan, dan persepsi pelaku pasar.

"Kami di Bank Indonesia kan tugas kami menjaga stabilitas rupiah, dan kalau kita lihat dari fundamental ekonomi kita, sebenarnya kita dalam kondisi yang relatif oke dibanding peer group kita. Pergerakan yang sekarang terjadi itu bagian dari fluktuasi karena ini market bebas, sangat tergantung juga dari supply-demand dan persepsi," ujar Destry selepas acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Destry turut membeberkan data dan grafik komparatif yang menunjukkan indikator makroekonomi Indonesia masih berada dalam rentang aman dibandingkan negara-negara berkembang sekelasnya. Penegasan ini membantah kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan oleh kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.

Potensi keterpurukan rupiah tersebut awalnya mencuat seiring adanya indikasi transaksi tidak sehat pada sejumlah emiten di bursa efek tanah air yang mengundang sentimen negatif dari investor internasional. Penilaian kritis dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap rekayasa harga atau saham "gorengan" dinilai berisiko memicu gelombang pelarian modal asing.