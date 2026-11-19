BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen Antisipasi Langkah The Fed di Akhir Tahun

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa keputusan bank sentral menaikkan suku bunga acuan pada November 2026 merupakan langkah antisipatif (pre-emptive) guna merespons potensi tekanan ekonomi global yang membayangi ke depan.

Ancaman eksternal tersebut terutama bersumber dari peluang kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), pada Desember mendatang.

"Kita naik (suku bunga) tuh pre-emptive. Kita mengantisipasi, nanti The Fed juga naikin, Desember," ujar Destry ke awak media saat ditemui usai acara Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Destry, penyesuaian suku bunga acuan bulan ini juga diarahkan untuk menjaga ekspektasi pasar terhadap komitmen stabilisasi BI.

Kenaikan BI Rate mengirimkan sinyal kuat bahwa bank sentral menempatkan fokus utama pada penjagaan stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi di tengah era suku bunga global yang bertahan tinggi dalam waktu lama (higher for longer).

"Kita mau anchor inflasi supaya gak kemana-mana, dan juga kita merespon dari kondisi di luar yang memang higher for longer," kata Destry.