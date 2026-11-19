Bank Siap Naikkan Bunga Kredit Usai BI Rate Jadi 6 Persen

Bank Siap Naikkan Bunga Kredit Usai BI Rate Jadi 6 Persen (Foto: Freepik)

JAKARTA - Perbankan siap melakukan penyesuaian bunga kredit usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) ke level 6 persen. Salah satunya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) yang bakal melakukan penyesuaian struktur pendanaan dan suku bunga secara menyeluruh pada segmen ritel, korporasi, hingga pembiayaan proyek.

Consumer Banking Head Bank Danamon Ivan Jaya mengatakan, Bank Danamon bersiap menyelaraskan skema imbal hasil simpanan dan bunga pinjaman secara terukur demi merespons pengetatan likuiditas tersebut.

"Kenaikan suku bunga tentunya berpengaruh ke struktur pendanaan kami, baik di sektor ritel, korporasi, maupun pendanaan proyek, sehingga kami harus memberikan pricing yang baik bagi nasabah pinjaman maupun penempatan dana," ujar Ivan saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sebagai konteks, BI menetapkan BI-Rate pada level 6,00 persen melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Kebijakan moneter pre-emptive dan forward-looking ini dirancang untuk memitigasi eskalasi risiko geopolitik global, meredam tekanan arus modal keluar, serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah agar laju inflasi nasional tetap terkunci dalam sasaran 2,5±1 persen.

Sepanjang tahun berjalan (year-to-date), bank sentral tercatat telah mengerek suku bunga acuan hingga mendekati 125 basis poin demi membendung pelemahan mata uang garuda. Kebijakan moneter kontraktif ini dinilai Danamon sebagai instrumen vital dalam meredam tekanan eksternal di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Secara year-to-date, BI sudah menaikkan suku bunga hampir 125 basis poin dan ini sangat diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap baik," tutur Ivan.

Ivan menambahkan, perseroan tidak serta-merta membebankan kenaikan biaya dana secara seragam ke seluruh lini bisnis. Formulasi bunga baru disusun berdasarkan postur likuiditas internal bank serta kecocokan portofolio produk bagi masing-masing nasabah.

Penerapan beban bunga baru kepada nasabah dipastikan tidak akan diberlakukan secara drastis demi menjaga keberlangsungan ekspansi dunia usaha. Bank memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan menakar riwayat transaksi debitur serta komitmen pembiayaan jangka panjang.

"Penyesuaian dilakukan secara bertahap dan tidak langsung serta-merta karena kami melihat kebutuhan nasabah, hubungan transaksi, serta struktur pendanaan Bank Danamon sendiri," kata Ivan.

Melalui strategi penyesuaian bertahap ini, Danamon menekankan bakal mengamankan margin intermediasi sekaligus menjaga kualitas aset pembiayaan di tengah tren suku bunga tinggi.