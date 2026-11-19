BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Apa Dampaknya ke Bank dan Cicilan Kredit?

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Apa Dampaknya ke Bank dan Cicilan Kredit? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) buka-bukaan soal dampak keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6,00 persen.

Perbanas menilai, BI Rate naik menjadi 6 persen merupakan langkah kebijakan moneter yang terukur. Kebijakan ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan eksternal di tengah tingginya dinamika pasar keuangan global.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional.

“Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) memandang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 6,00% sebagai langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global,” ujar Aviliani dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Dari sisi kinerja, industri perbankan nasional masih mencatatkan fundamental yang solid. Pada September 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp9.245 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,22 persen menjadi Rp10.492 triliun.

Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross di level 2,07 persen dan NPL net sebesar 0,82 persen, ditopang permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 24,30 persen.

Dari aspek likuiditas, perbankan masih memiliki bantalan yang memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1 persen, jauh melampaui ambang batas masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Meski demikian, laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK tetap perlu diantisipasi lewat pengelolaan likuiditas dan pendanaan secara prudent agar fungsi intermediasi tetap optimal.

Aviliani mengakui bahwa kenaikan BI Rate berpotensi mengerek biaya dana (cost of fund) perbankan dan memicu penyesuaian pada suku bunga simpanan maupun kredit.

Namun, transmisi kebijakan tersebut tidak terjadi secara instan maupun seragam karena tiap bank memiliki struktur pendanaan, kondisi likuiditas, serta profil risiko yang berbeda.

“Kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit,” jelasnya.