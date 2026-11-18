Rupiah Menguat ke Rp18.232 per Dolar AS Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen

Rupiah Menguat ke Rp18.232 per Dolar AS Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat naik 24 poin atau 0,13 persen ke level 18.232 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (18/11/2026). Penguatan Rupiah ini usai Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI atau BI menjadi 6 persen.

Sejalan dengan itu, BI juga menetapkan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen, serta menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi sebesar 5,25 persen.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen menunjukkan bahwa Bank Indonesia lebih memprioritaskan stabilitas Rupiah di tengah tekanan nilai tukar dan risiko inflasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi pada aset rupiah sehingga mampu menahan arus modal keluar.

"Namun, kenaikan suku bunga juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha. Kondisi ini dapat menahan penyaluran kredit, mengurangi ekspansi bisnis, serta membuat konsumsi masyarakat lebih berhati-hati," kata Ibrahim dalam risetnya.

Keputusan ini menjadi sinyal bahwa BI berupaya menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Tantangannya adalah memastikan rupiah tetap stabil tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari eksternal, kata Ibrahim yakni para pelaku pasar energi menimbang pesan yang simpang siur mengenai pembicaraan damai dari pejabat Amerika Serikat dan Iran, di tengah meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

"Sejak 10 November, United Kingdom Maritime Trade Operations Centre telah melaporkan tujuh serangan di dalam atau di dekat jalur perairan tersebut sebuah jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia sebelum pecahnya perang Iran pada akhir Februari lalu," tulis Ibrahim.

Angkatan Pertahanan Bahrain pada hari Rabu menyatakan telah mencegat serangan udara dari Iran yang ditujukan ke negara tersebut lokasi pangkalan Armada Kelima Angkatan Laut AS. Peristiwa ini menandai eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang terjadi, hanya sehari setelah AS dan Iran saling melancarkan serangan.

Sementara itu, Axios pada hari Selasa melaporkan bahwa pesawat tempur AS telah menyerang lokasi peluncuran rudal milik Korps Garda Revolusi Islam di Pulau Qeshm sebagai tindakan membela diri, sebagaimana disampaikan oleh seorang pejabat militer AS.

Secara terpisah, ada kabar bahwa tujuh pejabat AS menyatakan bahwa intelijen baru AS mengindikasikan Iran tengah menyusun rencana untuk menargetkan pejabat tinggi pemerintahan Trump dengan meledakkan bom kotor (dirty bomb) atau senjata kimia di Washington, D.C.



Secara bersamaan, pesawat drone Iran menyerang sistem radar militer AS di Bahrain; sebagai tanggapan, AS melancarkan serangan terhadap lokasi peluncuran rudal di Pulau Qeshm, Iran.

Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran menyatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meluncurkan lima pesawat nirawak ke arah dua stasiun pompa di sepanjang jalur pipa Timur-Barat Arab Saudi.

Selama masa perang, jalur pipa tersebut digunakan oleh Arab Saudi untuk mengalihkan aliran minyak menuju pelabuhan Yanbu guna keperluan ekspor, sehingga menghindari Selat Hormuz.