Rupiah Sepekan Malemah 0,65 Persen ke Rp18.206 per Dolar AS

JAKARTA - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin membesar pada pekan ini di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya ketidakpastian dari dalam negeri. Ekspektasi suku bunga tinggi di AS serta dinamika domestik membuat ruang penguatan mata uang Garuda masih terbatas.

Melansir data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp18.206 per dolar AS pada perdagangan Jumat (13/11/2026).

Posisi tersebut melemah 0,65 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya pada Jumat (6/11/2026) di level Rp18.089 per dolar AS.

Sementara itu, mengacu pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), rupiah tercatat berada di level Rp18.218 per dolar AS atau terkoreksi 0,49 persen dibandingkan posisi pekan lalu di level Rp18.130 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyoroti eskalasi geopolitik di Timur Tengah sebagai salah satu sentimen eksternal utama setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington tidak lagi memerlukan kesepakatan dengan Iran.

“Trump juga menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk mengalihkan fokus ke prioritas dalam negeri alih-alih melakukan negosiasi dengan Teheran, yang kembali menghambat upaya untuk menghidupkan kembali jalur komunikasi informal,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Dalam unggahannya di platform Truth Social pada Kamis lalu, Trump menegaskan memiliki daya tawar finansial atas Iran serta kendali atas Selat Hormuz.

Di sisi lain, Teheran mempertahankan sikap keras dengan menolak menyingkirkan material nuklir yang diperkaya, diiringi serangkaian serangan terhadap kapal komersial di sebelah timur Selat Hormuz.