Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.206 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 33 poin atau sekitar 0,18 persen ke level 18.206 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (13/11/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak lagi memerlukan kesepakatan dengan Iran.

“Trump juga menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk mengalihkan fokus ke prioritas dalam negeri alih-alih melakukan negosiasi dengan Teheran, yang kembali menghambat upaya untuk menghidupkan kembali jalur komunikasi informal,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social pada hari Kamis, Trump menyatakan bahwa Washington telah memiliki daya tawar finansial yang kuat atas Iran serta kendali atas Selat Hormuz, seraya menambahkan bahwa AS tidak lagi membutuhkan perjanjian dengan Teheran.

Di sisi lain, Iran tetap mempertahankan sikap keras terkait negosiasi nuklir; sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyingkirkan material nuklir yang telah diperkaya. Serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di sebelah timur Selat Hormuz semakin mempertegas risiko yang dihadapi oleh pelayaran komersial.

Kemudian, sinyal hawkish tambahan dari para pengambil kebijakan semakin menambah tekanan tersebut. Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, menyatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral perlu mengendalikan inflasi sebelum aktivitas ekonomi menjadi terlalu panas. Presiden Federal Reserve San Francisco, Mary Daly, juga mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga lanjutan mungkin diperlukan.

Pasar kini telah sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin pada bulan Desember, sementara sebagian investor bahkan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan sebesar setengah poin. Ekspektasi mengenai pengetatan kebijakan lebih lanjut, dalam beberapa kasus, bahkan melampaui bulan Desember.