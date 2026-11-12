Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.239, Pasar Menanti Pengganti Gibran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:37 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.239, Pasar Menanti Pengganti Gibran
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/11/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/11/2026). Rupiah turun 90 poin atau sekitar 0,50 persen ke level Rp18.239 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen eksternal berasal dari perkembangan perundingan damai Rusia dan Ukraina. Kedua negara menyepakati pertukaran tahanan dalam skala besar selama perundingan dua hari di Abu Dhabi yang berakhir pada Rabu.

Meski demikian, mediator dari AS menyatakan masih terdapat perbedaan pandangan terkait sejumlah isu utama, termasuk persoalan wilayah.

“Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa Kyiv berharap dapat mencapai hasil konkret dalam penyelesaian perang tahun ini,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sentimen eksternal lainnya datang dari ketegangan antara AS dan Iran. Kepala keamanan Iran, Mohsen Rezaei, dalam pernyataan yang disiarkan televisi menegaskan bahwa Iran tidak akan membiarkan sedikit pun bahan nuklir yang telah diperkaya keluar dari negaranya. Dia juga memperingatkan adanya konsekuensi jika AS melancarkan serangan baru.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253650//presiden_prabowo_subianto-DSWb_large.jpg
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Beberkan Pengabdiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253648//gibran_rakabuming_raka-nAIb_large.jpg
Gerindra Hormati Pengunduran Diri Gibran: Sejarah Kedewasaan Berdemokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253646//presiden_prabowo_subianto-fcZX_large.jpg
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran: Beliau Bersikap Ksatria dan Negarawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253644//wapres_gibran_rakabuming_raka_menyerahkan_surat_pengunduran_diri_kepada_presiden_prabowo_subianto-Z9wN_large.jpg
Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Sempat Berbincang dan Duduk Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253639//ketua_mpr_ri-61Rn_large.jpeg
MPR Pastikan Kursi Wapres Kosong Usai Gibran Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253638//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8bNX_large.jpg
Yusril Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Gibran: Hanya 5 Paragraf, Sampaikan Alasan Pribadi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement