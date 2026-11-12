Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.239, Pasar Menanti Pengganti Gibran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/11/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/11/2026). Rupiah turun 90 poin atau sekitar 0,50 persen ke level Rp18.239 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen eksternal berasal dari perkembangan perundingan damai Rusia dan Ukraina. Kedua negara menyepakati pertukaran tahanan dalam skala besar selama perundingan dua hari di Abu Dhabi yang berakhir pada Rabu.

Meski demikian, mediator dari AS menyatakan masih terdapat perbedaan pandangan terkait sejumlah isu utama, termasuk persoalan wilayah.

“Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa Kyiv berharap dapat mencapai hasil konkret dalam penyelesaian perang tahun ini,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sentimen eksternal lainnya datang dari ketegangan antara AS dan Iran. Kepala keamanan Iran, Mohsen Rezaei, dalam pernyataan yang disiarkan televisi menegaskan bahwa Iran tidak akan membiarkan sedikit pun bahan nuklir yang telah diperkaya keluar dari negaranya. Dia juga memperingatkan adanya konsekuensi jika AS melancarkan serangan baru.