Tekuk Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.062 per USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 23 poin atau 0,13 persen ke level 18.062 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (10/11/2026). Ada sentimen luar negeri dan dalam negeri yang memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden Trump mengatakan bahwa ia berencana untuk menunda serangan militer baru terhadap Iran untuk sementara waktu, menyusul seruan dari berbagai negara di kawasan tersebut termasuk dari Perdana Menteri Qatar dalam pembicaraan di Gedung Putih. Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan di Timur Tengah.

"Dalam sebuah wawancara dengan Reuters dan kemudian saat muncul di ruang konferensi pers Gedung Putih, Trump menyatakan rencananya untuk tetap mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk saat ini," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Di sisi lain, para pejabat Rusia dan Ukraina dijadwalkan bertemu pada hari Selasa untuk melakukan perundingan selama dua hari yang dimediasi oleh AS pertemuan pertama mereka sejak Februari.

Langkah ini menyusul pernyataan Trump pekan lalu yang mengisyaratkan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai yang luas dalam perang yang telah berlangsung selama 4,5 tahun tersebut, yang juga dapat mencakup aspek keamanan Eropa.

Sebelumnya, Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee, melontarkan pandangan hawkish dengan menyatakan bahwa inflasi sektor jasa mulai "meningkat" dan telah menjadi "masalah besar," serta menegaskan bahwa The Fed harus mengakui kegagalannya dalam menangani inflasi.

Perhatian pasar hari ini akan tertuju pada angka Inflasi pada bulan Oktober yang akan dirilis nanti malam, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK/CPI) AS yang diperkirakan akan naik dari 3,7 persen menjadi 3,9 persen secara tahunan. Sementara IHK inti diproyeksikan meningkat dari 2,6 persen menjadi 2,8 persen secara tahunan.

Dari sentimen dalam negeri, perlambatan penjualan ritel Indonesia pada September 2026 menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat mulai kehilangan momentum. Indeks Penjualan Riil (IPR) hanya tumbuh 0,6 persen secara tahunan, turun dari 1,3 persen pada Agustus.

Bahkan, secara bulanan terjadi kontraksi cukup dalam sebesar 3,1 persen, berbalik dari pertumbuhan 0,8 persen pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi normalisasi permintaan setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI. Namun, kondisi ini juga perlu dicermati karena penjualan ritel sangat berkaitan dengan daya beli dan kemampuan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pasar cenderung bergerak hati-hati karena pelaku pasar mengantisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang diperkirakan berlangsung pada hari tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, terutama jika demonstrasi berkembang menjadi kericuhan atau mengganggu aktivitas ekonomi.