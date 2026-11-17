Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.256 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis di level Rp18.256 pada perdagangan Selasa (17/11/2026).

Pergerakan mata uang garuda ditopang oleh perpaduan sentimen global seputar arah suku bunga Federal Reserve (The Fed) serta dinamika domestik menjelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan kepastian politik nasional.

Dari sisi eksternal, dinamika moneter AS masih menjadi pusat perhatian pasar keuangan global. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, menyatakan lebih memilih kenaikan suku bunga yang bertahap dan terukur, meski membuka peluang penyesuaian lebih besar apabila laju inflasi kembali memanas.

Di saat yang sama, Ketua The Fed Kevin Warsh memilih tidak memberikan sinyal moneter jangka pendek saat memaparkan skenario dampak ekonomi dari perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), sehingga pasar kini menanti kejelasan lebih lanjut melalui rilis risalah rapat kebijakan The Fed bulan Oktober pada Rabu esok.

Sikap para pejabat bank sentral AS yang enggan terburu-buru memberikan kepastian arah pelonggaran moneter membuat para pemodal global bersikap defensif. Kondisi tersebut menahan keperkasaan indeks dolar AS dan memberi ruang bagi mata uang negara berkembang untuk bernapas.

"Pasar saat ini mencermati rilis risalah pertemuan The Fed dan pernyataan para pejabatnya guna mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai pemikiran pengambil kebijakan," kata Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam analisisnya, Selasa (17/11/2026).