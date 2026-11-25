BI Surplus Anggaran Rp117,8 Triliun hingga September 2026, Sisanya Diserahkan ke Negara

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membukukan surplus anggaran sebesar Rp117,8 triliun hingga September 2026. Capaian tersebut melampaui proyeksi dalam prognosa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026 yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp108,8 triliun.

Gubernur BI, Destry Damayanti menegaskan, pencapaian surplus anggaran bukanlah tujuan utama bank sentral. Mengacu pada Undang-Undang (UU) Bank Indonesia, kelebihan anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah setelah memenuhi ketentuan alokasi cadangan internal.

"Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang BI, maka sisa surplus setelah masuk dalam cadangan umum dan cadangan tujuan BI akan diserahkan kepada pemerintah," ungkap Destry dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR, Rabu (25/11/2026).

Secara rinci, Destry memaparkan bahwa anggaran operasional BI hingga September 2026 mencatat surplus sebesar Rp35,8 triliun. Realisasi tersebut berasal dari total penerimaan sebesar Rp47,4 triliun dan pengeluaran senilai Rp11,6 triliun.

Adapun hingga akhir tahun 2026, surplus anggaran operasional diproyeksikan mencapai Rp33,8 triliun, yang ditopang oleh perkiraan penerimaan sebesar Rp53,2 triliun dan pengeluaran sebesar Rp19,5 triliun.

"Maka surplus diperkirakan mencapai Rp33,8 triliun dengan prognosa penerimaan sebesar Rp53,2 triliun dan prognosa pengeluaran sebesar Rp19,5 triliun," jelas Destry.