Prabowo Apresiasi Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen di Tengah Gejolak Global

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat (27/11/2026).

Mengusung tema “Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan”, PTBI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, otoritas keuangan, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan laporan mengenai komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tingginya tekanan eksternal.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan nasional bersama pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak lainnya.

“Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan eksternal yang tinggi guna turut mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia 2027 akan terus diperkuat sehingga menjadi lebih berdampak dan inklusif yang tersinergi dengan kebijakan nasional bersama pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak lain,” ujar Gubernur BI.

Lebih lanjut, Destry menekankan bahwa sinergi yang kuat, didukung semangat persatuan dan kerja keras, menjadi landasan penting dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat undang-undang dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Bank Indonesia akan terus berkomitmen menjalankan tugas sebagaimana amanat Undang-Undang dengan terus memperkuat sinergi. Sinergi yang disertai dengan semangat persatuan dan kerja keras guna membawa kita menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaya tahan,” ungkap Destry.