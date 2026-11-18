Resmi! Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo, Berlaku Hari Ini 18 November

, Jurnalis-Rabu, 18 November 2026 |08:24 WIB

JAKARTA - Daftar harga BBM yang berlaku di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo Energy hari ini. Harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina hingga Shell bervariasi, sedangkan harga BBM subsidi seperti Pertalite masih tetap.

Berdasarkan pantauan pada hari ini, Rabu (18/11/2026), Pertamina menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM subsidi tersebut belum mengalami perubahan harga.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Pertamina mematok harga Pertamax sebesar Rp15.950 per liter. Kemudian, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo sebesar Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina mematok harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Di SPBU Shell, Shell V-Power Nitro+ (RON 98) dijual Rp19.600 per liter. Sedangkan Shell V-Power Diesel tercatat sebesar Rp25.420 per liter.

Di SPBU BP, harga BP 92 dibanderol Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Adapun Vivo Energy menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter dan Revvo 95 sebesar Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy yang berlaku pada 18 November 2026: