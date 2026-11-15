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Perubahan Selera Pasar Jadi Tantangan, UMKM Perlu Terus Berinovasi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |16:14 WIB
Perubahan Selera Pasar Jadi Tantangan, UMKM Perlu Terus Berinovasi
Pertamina SMEXPO tidak hanya menjadi tempat bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk lokal. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Perubahan selera pasar menjadi salah satu tantangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pelaku usaha dituntut terus berinovasi, baik dalam mengembangkan produk maupun menciptakan nilai tambah agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Peluang tersebut terlihat pada sektor minuman hingga kerajinan yang mengandalkan kreativitas dan pengembangan produk.

Salah satu sektor yang terus menghadirkan peluang inovasi adalah bisnis minuman teh. Perkembangan tren konsumsi mendorong pelaku usaha untuk mengeksplorasi variasi rasa, bahan, dan konsep penyajian. 

Dinamika tersebut menjadi pembahasan dalam talkshow bertajuk “Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh” bersama CEO Sancha Artisan Milk Tea, Vivin Suharja, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertamina SMEXPO 2026 yang berlangsung pada 10–15 November 2026. Selain sektor makanan dan minuman, kegiatan ini juga menghadirkan pelaku UMKM dari bidang fesyen dan kerajinan.

Kreativitas pelaku usaha juga terlihat dari pengembangan produk berbasis kerajinan tradisional. Salah satunya diperkenalkan melalui lokakarya pembuatan gantungan kunci berbahan tenun (Tenun Keychain Workshop) yang berlangsung pada Minggu (15/11/2026). Kegiatan tersebut memperlihatkan salah satu alternatif pemanfaatan kain tenun menjadi produk aksesori yang memiliki fungsi dan nilai ekonomi.

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