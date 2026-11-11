Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Pasar Diperluas, Potensi Transaksi B2B UMKM Capai Rp33 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |20:03 WIB
Akses Pasar Diperluas, Potensi Transaksi B2B UMKM Capai Rp33 Miliar
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong memperluas akses pasar melalui kemitraan bisnis dengan berbagai pihak. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong memperluas akses pasar melalui kemitraan bisnis dengan berbagai pihak. Upaya tersebut membuka peluang transaksi business to business (B2B) dengan nilai lebih dari Rp33 miliar berdasarkan rangkaian kegiatan temu bisnis yang berlangsung sepanjang 2026.

Corporate Secretary Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, lebih dari 2.000 UMKM telah mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan usaha sepanjang tahun ini. Kegiatan tersebut mencakup promosi, pemasaran, pembinaan, serta fasilitasi pertemuan bisnis untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

Menurut Arya, pertemuan bisnis menjadi salah satu upaya mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dan mitra potensial. Melalui skema B2B, pelaku usaha memiliki kesempatan menjalin kerja sama yang dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Pada penyelenggaraan tingkat nasional, sebanyak 52 UMKM terpilih dari sekitar 600 UMKM yang mendaftar melalui proses kurasi. Sebanyak 40 UMKM memasarkan produknya secara langsung melalui stan, sedangkan peserta lainnya menggunakan skema titip jual.

"Dari 52 UMKM tersebut, sebanyak 40 UMKM membuka booth secara langsung, sementara sisanya mengikuti dengan skema titip jual sehingga produk-produknya juga bisa dipasarkan selama kegiatan berlangsung," ujar Arya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Arya menjelaskan, potensi kesepakatan bisnis lebih dari Rp33 miliar tersebut berasal dari sejumlah kegiatan temu bisnis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Peluang kerja sama ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan pemasaran produk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/340/3253398//perindo-y5ZK_large.jpg
Perindo Jabar Perkuat UMKM, Fasilitasi Legalitas Gratis hingga Bentuk Jaringan Pembinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/11/3253461//dirut_pertamina_hari_pahlawan-hna8_large.jpg
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan di PTK, Perkokoh Sinergi dan Keandalan Maritim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/65/3253317//mahasiswa_di_tangerang-rqHM_large.JPG
Mahasiswa Dilibatkan untuk Kembangkan UMKM 12 Desa di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253040//kapal-8p34_large.jpeg
Kapal Gunakan Panel Surya, Pertamina Targetkan Hemat 28 KL BBM per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253024//wadirut_pertamina-HsXn_large.jpg
Pertamina Temukan Cadangan Minyak Raksasa, Potensi 1 Miliar Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252697//lpg-xco8_large.jpg
Siapkan 100 Mobil Tangki, Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Diperluas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement