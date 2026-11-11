Akses Pasar Diperluas, Potensi Transaksi B2B UMKM Capai Rp33 Miliar

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong memperluas akses pasar melalui kemitraan bisnis dengan berbagai pihak. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong memperluas akses pasar melalui kemitraan bisnis dengan berbagai pihak. Upaya tersebut membuka peluang transaksi business to business (B2B) dengan nilai lebih dari Rp33 miliar berdasarkan rangkaian kegiatan temu bisnis yang berlangsung sepanjang 2026.

Corporate Secretary Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, lebih dari 2.000 UMKM telah mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan usaha sepanjang tahun ini. Kegiatan tersebut mencakup promosi, pemasaran, pembinaan, serta fasilitasi pertemuan bisnis untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

Menurut Arya, pertemuan bisnis menjadi salah satu upaya mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dan mitra potensial. Melalui skema B2B, pelaku usaha memiliki kesempatan menjalin kerja sama yang dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Pada penyelenggaraan tingkat nasional, sebanyak 52 UMKM terpilih dari sekitar 600 UMKM yang mendaftar melalui proses kurasi. Sebanyak 40 UMKM memasarkan produknya secara langsung melalui stan, sedangkan peserta lainnya menggunakan skema titip jual.

"Dari 52 UMKM tersebut, sebanyak 40 UMKM membuka booth secara langsung, sementara sisanya mengikuti dengan skema titip jual sehingga produk-produknya juga bisa dipasarkan selama kegiatan berlangsung," ujar Arya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Arya menjelaskan, potensi kesepakatan bisnis lebih dari Rp33 miliar tersebut berasal dari sejumlah kegiatan temu bisnis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Peluang kerja sama ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan pemasaran produk.