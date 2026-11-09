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Kapal Gunakan Panel Surya, Pertamina Targetkan Hemat 28 KL BBM per Tahun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |18:03 WIB
Kapal Gunakan Panel Surya, Pertamina Targetkan Hemat 28 KL BBM per Tahun
Energi surya kini dimanfaatkan untuk mendukung operasional kapal OB Patra 2302. (Foto: Okezone.com/IMG).
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JAKARTA – Energi surya kini dimanfaatkan untuk mendukung operasional kapal OB Patra 2302. Penggunaan panel surya tersebut ditargetkan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 28,08 kiloliter (KL) dan mengurangi emisi karbon sebesar 79,2 ton CO₂ per tahun.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) bersama Pertamina Group telah menyelesaikan uji operasional instalasi panel surya pada kapal tersebut di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. 

VP Legal and Relation PTK, Amran Reza, mengatakan pemanfaatan panel surya merupakan bagian dari upaya perusahaan mengurangi ketergantungan armada kapal terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi dari kegiatan operasional maritim.

"Pemanfaatan solar panel ini menjadi langkah bersama PTK dan Pertamina Group dalam menerapkan operasional kapal ramah lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara bertahap, dengan tetap menempatkan aspek keamanan, keselamatan dan lingkungan (HSSE) sebagai fokus utama," ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Dalam proyek tersebut, Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) menyediakan panel surya, sementara PTK bertanggung jawab atas implementasi dan operasionalnya pada armada kapal. Adapun PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung pengembangan inovasi tersebut sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor logistik maritim.

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