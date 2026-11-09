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Antrean SPBU di NTT Mulai Berkurang, Penyaluran BBM Dioptimalkan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:25 WIB
Antrean SPBU di NTT Mulai Berkurang, Penyaluran BBM Dioptimalkan
Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai berangsur berkurang. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai berangsur berkurang. Kondisi ini terjadi seiring upaya PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan terus melakukan pemantauan ketersediaan stok dan realisasi penyaluran BBM di sejumlah lembaga penyalur. Pengaturan pasokan juga dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing SPBU untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan perusahaan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menjaga kelancaran pelayanan BBM di Lembata. Pertamina berkomitmen untuk terus mengoptimalkan operasional dan memastikan masyarakat mendapatkan akses BBM dengan lebih baik," ujar Ahad dalam keterangan resmi, Minggu (8/11/2026).

Menurut Pertamina, optimalisasi penyaluran dilakukan dengan menyesuaikan pasokan terhadap kebutuhan di masing-masing lembaga penyalur. Perusahaan juga mengevaluasi kondisi di lapangan secara berkala untuk menjaga kesinambungan distribusi BBM.

Pertamina menyatakan akan terus memperkuat koordinasi operasional bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar pelayanan BBM di Kabupaten Lembata semakin kondusif.

Masyarakat yang mengalami kendala atau memiliki keluhan terkait pelayanan dan produk BBM dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

(Feby Novalius)

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