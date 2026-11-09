Daftar Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 9 November 2026

, Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |08:26 WIB

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy, terpantau bervariasi pada Senin (9/11/2026). Harga BBM subsidi Pertamina masih bertahan, sementara BBM nonsubsidi dijual dengan harga berbeda di masing-masing penyedia.

Pertamina masih menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM subsidi tersebut belum mengalami perubahan harga.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Pertamina menjual Pertamax seharga Rp15.950 per liter. Adapun Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk jenis BBM diesel, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex dijual seharga Rp25.200 per liter.

Di SPBU Shell, harga Shell V-Power Diesel tercatat sebesar Rp25.420 per liter.

Adapun SPBU BP menjual BP 92 seharga Rp16.130 per liter. BP Ultimate dibanderol Rp19.330 per liter, sedangkan BP Ultimate Diesel dijual Rp25.420 per liter.

Sementara itu, Vivo Energy menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Untuk jenis diesel, Diesel Primus dijual seharga Rp25.420 per liter.