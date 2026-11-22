Cek Harga BBM Minggu 22 November di Pertamina, Shell, BP dan Vivo, Ada Perbedaan Harga

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo Energy masih belum mengalami perubahan pada Minggu (22/11/2026). (Foto; Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo Energy masih belum mengalami perubahan pada Minggu (22/11/2026). Harga BBM subsidi Pertamina, yakni Pertalite dan Biosolar, masing-masing tetap Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU swasta masih dibanderol lebih tinggi dibandingkan Pertamina.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang berlaku pada November 2026, Pertamina masih menjual Pertamax seharga Rp15.950 per liter. Kemudian, Pertamax Green 95 dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel nonsubsidi, Pertamina mematok harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Sementara itu, di SPBU BP-AKR, harga BP 92 dibanderol Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel sebesar Rp25.420 per liter.

Di SPBU Vivo Energy, Revvo 92 dijual Rp16.130 per liter dan Revvo 95 sebesar Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dibanderol Rp25.420 per liter.