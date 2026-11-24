Daftar Harga BBM Selasa 24 November 2026 di Pertamina, Shell, BP dan Vivo

, Jurnalis-Selasa, 24 November 2026 |05:05 WIB

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy per Selasa (24/11/2026). (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy per Selasa (24/11/2026) menunjukkan perbedaan untuk sejumlah jenis BBM nonsubsidi. Sementara itu, harga BBM bersubsidi Pertamina, yakni Pertalite dan Biosolar, masih tercatat stabil.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (24/11/2026), Pertamina masih menjual Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Adapun Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM bersubsidi tersebut belum mengalami perubahan harga.

Untuk BBM nonsubsidi, Pertamina menetapkan harga Pertamax sebesar Rp15.950 per liter. Selanjutnya, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter, sedangkan Pertamax Turbo dibanderol Rp19.600 per liter.

Sementara itu, untuk BBM jenis diesel, Pertamina menjual Dexlite seharga Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp25.200 per liter.

Di SPBU Shell, Shell V-Power Nitro+ dengan RON 98 dijual Rp19.600 per liter. Adapun Shell V-Power Diesel dibanderol Rp25.420 per liter.

Beralih ke SPBU BP, harga BP 92 tercatat sebesar Rp16.130 per liter. Sementara itu, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel sebesar Rp25.420 per liter.