Berikut 41 Proyek Danantara di 2027, Ada Peralihan KCIC hingga Integrasi Pelita Air

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memiliki 41 pipeline proyek strategis yang tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di tahun 2027. Peralihan KCIC ke pemerintah, hingga rencana integrasi maskapai BUMN Pelita Air masuk dalam pipeline tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, 41 proyek strategis tersebut terbagi dalam 4 klaster antara lain, kelompok restrukturisasi 5 proyek, streamlining dan konsolidasi 6 proyek, transformasi dan value creation 21 proyek, dan program enablers sebanyak 9 proyek.

"Mengenai proyek strategis RKAP 2027, RKAP 2027 memuat 41 proyek strategis, terdiri dari 16 program lanjutan, dan 25 program baru, banyak berfokus pada transformasi dan penciptaan nilai tambah atau value creation," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (26/11/2026).

Rosan menjelaskan, penyusunan proyek strategis tersebut merupakan bagian dari visi Danantara Asset Management (DAM) untuk menghasilkan perusahaan berkelas dunia guna meningkatkan perekonomian Indonesia.

Visi tersebut dijalankan melalui transformasi portofolio BUMN menjadi perusahaan berkelas dunia yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan portofolio bisnis, membangun kapabilitas kelembagaan dan talenta, mempercepat adopsi teknologi, serta melindungi penciptaan nilai jangka panjang melalui manajemen risiko aktif, tata kelola yang kuat, dan penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi.