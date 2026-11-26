Laba Danantara Rp259,6 Triliun, Bukti Kinerja Investasi Negara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp259,6 triliun sepanjang tahun 2025. Kinerja tersebut dinilai mencerminkan besarnya potensi pengelolaan aset negara dalam menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Sarlina Sari menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas visi strategisnya membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara yang terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada peningkatan nilai aset negara.

Apresiasi juga disampaikan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani, beserta jajaran manajemen yang dinilai berhasil mendorong kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi aset yang dikelola Danantara.

Menurut Sarlina, capaian laba bersih konsolidasian sebesar Rp259,6 triliun dalam periode sembilan bulan merupakan pencapaian signifikan. Angka tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan investasi negara dalam menghasilkan keuntungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Perolehan laba ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Tentu, hal ini juga tidak terlepas dari kepemimpinan dan kemampuan manajemen Danantara dalam mengoptimalkan aset serta mendorong kinerja perusahaan-perusahaan negara," ungkap Sarlina di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Berdasarkan laporan yang disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani pada 25 November 2026, laba bersih konsolidasian periode April-Desember 2025 mencapai Rp203,4 triliun. Sementara itu, angka Rp259,6 triliun merupakan proyeksi laba bersih untuk periode setahun penuh atau annualized.

Dari sisi neraca, total aset konsolidasian Danantara tercatat mencapai Rp11.607 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp2.980 triliun. Adapun pendapatan usaha selama periode sembilan bulan mencapai Rp2.385,2 triliun.

Sarlina menilai, capaian laba tersebut perlu dipandang sebagai indikator penting dalam mengukur kemampuan Danantara mengoptimalkan aset dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Namun, besarnya keuntungan juga harus diikuti dengan penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Ukuran keberhasilan lembaga pengelola investasi negara tidak cukup hanya dilihat dari besarnya aset yang dikelola atau keuntungan yang diperoleh. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana aset tersebut mampu memberikan nilai tambah, memperkuat kapasitas ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan jangka panjang," jelasnya.

Dia menambahkan, Danantara memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi perusahaan BUMN melalui pengelolaan investasi yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, peningkatan laba perlu dijaga melalui strategi investasi yang terukur, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasi potensi bisnis di berbagai sektor strategis.