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Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp132.850 per Kg

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |10:20 WIB
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp132.850 per Kg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp132.850 per Kg (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (12/10/2026), kenaikan harga berlaku di komoditas bawang, beras, cabai, daging hingga telur.

Untuk komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar 24,46 persen menjadi Rp46.300 per kg. Diikuti harga bawang putih yang naik 10,93 persen menjadi Rp43.150 perkg. 

Harga beras kualitas bawah I naik 8,39 persen menjadi Rp16.150 per kg. Beras kualitas bawah II naik 7,14 persen menjadi Rp15.750 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas medium I yang naik 4,82 persen menjadi Rp17.400 per kg. Beras kualitas medium II naik 4,57 persen menjadi Rp17.150 per kg. Beras kualitas super I naik 3,62 persen menjadi Rp18.600 per kg. Beras kualitas super II naik 2,02 persen menjadi Rp17.700 per kg.

Sementara, harga cabai merah besar naik 20,33 persen menjadi Rp80.800 per kg. Cabai merah keriting naik 40,12 persen menjadi Rp112.450 per kg. Cabai rawit hijau naik 62,95 persen menjadi Rp118.950 per kg. Harga cabai rawit merah naik 30,63 persen menjadi Rp132.850 per kg. 

 

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