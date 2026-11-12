Daftar Harga Pangan Hari Ini: Bawang Naik, Cabai Tembus Rp103.500 per Kg

JAKARTA - Harga bahan pangan terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis (12/11/2026). Lonjakan harga berlaku baik untuk komoditas bawang, beras, cabai daging, hingga minyak goreng.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga bawang merah naik 15,85 persen menjadi Rp43.500 per kg. Disusul bawang putih naik 4,43 persen menjadi Rp40.100 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang naik 8 persen menjadi Rp16.209 per kg. Beras kualitas bawah II naik 6,42 persen menjadi Rp15.750 per kg. Beras kualitas medium I naik 4,79 persen menjadi Rp17.500 per kg.

Beras medium II naik 6,34 persen menjadi Rp17.600 per kg. Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 5,28 persen menjadi Rp18.950 per kg. Kemudian beras kualitas super II naik 3,15 persen menjadi Rp18.000 per kg.

Untuk cabai merah keriting naik 12,15 persen menjadi Rp99.200 per kg. Cabai rawit merah naik 7,37 persen menjadi Rp103.500 per kg. Daging ayam naik 3,35 persen menjadi Rp40.050 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,65 persen menjadi Rp153.700 per kg. Sementara itu daging sapi kualitas II naik 0,87 persen menjadi Rp144.850 per kg.