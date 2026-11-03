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RI-China Kerja Sama Sektor Pertanian, dari Bawang Putih hingga Durian

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |12:15 WIB
RI-China Kerja Sama Sektor Pertanian, dari Bawang Putih hingga Durian
RI-China (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indonesia dan China menyepakati penguatan kerja sama di sektor pertanian, mulai dari pengembangan bawang putih, kelapa, kopi, hingga durian. Kesepakatan tersebut mencakup peningkatan produksi, transfer teknologi, pengembangan komoditas unggulan, serta peluang investasi industri pengolahan di Indonesia.

Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhang Zhu di Beijing. Kedua negara menjajaki sejumlah peluang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Amran menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan manfaat konkret bagi sektor pertanian Indonesia. Selain menjaga kelancaran pasokan komoditas yang dibutuhkan, Indonesia juga ingin meningkatkan produksi dalam negeri dan memperbesar ekspor produk unggulan ke China.

"Kita ingin kerja sama ini diperkuat. Untuk komoditas yang kita butuhkan, seperti bawang putih dan kedelai, kita harapkan pasokannya semakin baik. Di sisi lain, kita juga ingin memperbesar ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Tiongkok," kata Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

Salah satu fokus utama kerja sama adalah pengembangan bawang putih dari hulu hingga hilir. Kolaborasi yang diusulkan mencakup penyediaan benih, teknologi budi daya, alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan klaster produksi bawang putih di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat sekitar 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih dipenuhi dari China. Melalui kerja sama ini, pemerintah ingin memperkuat kapasitas produksi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.

"Kita ingin kerja sama hulu sampai hilir untuk bawang putih, mulai dari benih, teknologi, alat dan mesin pertanian, hingga membangun klaster di Indonesia," ungkap Amran.

 

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