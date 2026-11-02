Harga Pangan Hari Ini: Beras Rp22.300, Minyak Goreng Rp25.650, Daging Rp162.500 per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami lonjakan pada awal pekan ini, Senin (2/11/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan harga berlaku baik untuk komoditas bawang, beras, cabai, daging, minyak goreng hingga telur.

Untuk komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga hingga 89,7 persen menjadi Rp70.000 per kg. Diikuti bawang putih naik 63,39 persen menjadi Rp63.150 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik 39,8 dan 38,64 persen menjadi Rp20.900 dan Rp20.450 per kg.

Pada beras kualitas medium I naik 35,53 persen menjadi Rp22.300 per kg. Beras kualitas medium II naik 35,87 persen menjadi Rp22.350 per kg. Untuk beras kualitas super I dan II masing-masing naik 28,53 persen dan 32,38 persen menjadi Rp23.200 dan Rp23.100 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk aneka cabai. Cabai merah besar naik 23,9 persen menjadi Rp91.250 per kg. Cabai merah keriting naik 21,17 persen menjadi Rp101.900 per kg. Cabai rawit merah naik hingga 23,72 persen menjadi Rp124.400 per kg. Sementara itu cabai rawit hijau turun 34,86 persen menjadi Rp52.500 per kg.

Untuk daging ayam ras segar naik 35,05 persen menjadi Rp53.750 per kg. Daging sapi kualitas I naik 6,07 persen menjadi Rp162.500 per kg. Daging sapi kualitas II naik 5,56 persen menjadi Rp151.900 per kg. Selanjutnya gula pasir kualitas premium naik 47,57 persen menjadi Rp30.400 per kg.