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Daftar Harga Pangan Hari Ini: Bawang Naik, Cabai Tembus Rp105.600 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |09:38 WIB
Daftar Harga Pangan Hari Ini: Bawang Naik, Cabai Tembus Rp105.600 per Kg
Daftar Harga Pangan Hari Ini: Bawang Naik, Cabai Tembus Rp105.600 per Kg (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Selasa (3/11/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI), sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski tidak sedikit juga yang turun.

Pada komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar 9,96 persen menjadi Rp40.850 per kg. Kemudian harga bawang putih naik 2,74 persen menjadi Rp39.350 per kg. Sementara itu, harga beras kualitas bawah I naik 3,01 persen menjadi Rp15.490 per kg. Harga beras kualitas bawah II naik 2,7 persen menjadi Rp15.200 per kg.

Untuk harga beras medium I dibanderol masih sama dengan hari sebelumnya di Rp16.650 per kg. Harga beras medium II turun 1,22 persen menjadi Rp16.250 per kg. Beras kualitas super I dan II naik masing-masing turun 1,39 dan 2,01 persen menjadi Rp17.750 dan Rp17.100 per kg.

Pada aneka cabai, harga cabai merah besar turun 25,09 persen menjadi Rp54.500 per kg. Harga cabai merah keriting naik 24,09 persen menjadi Rp105.600 per kg. Cabai rawit hijau turun 3,51 persen menjadi Rp76.900 per kg dan harga cabai rawit merah naik 3,79 persen menjadi Rp104.150 per kg.

 

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