Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Sebut Negara Lain Bisa Kiamat jika Indonesia Setop Ekspor Sawit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |09:28 WIB
Mentan Sebut Negara Lain Bisa Kiamat jika Indonesia Setop Ekspor Sawit
Mentan Sebut Negara Lain Bisa Kiamat jika Indonesia Setop Ekspor Sawit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut negara-negara lain bisa menghadapi dampak besar atau bahkan mengalami kiamat jika Indonesia menghentikan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebab, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia yang memasok kebutuhan sejumlah negara besar.

Menurut Amran, sawit memiliki daya tawar strategis di tingkat internasional. Bahkan, ia menilai penghentian pasokan komoditas tersebut dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan efek bom atom maupun nuklir.

"Contoh bahwa ini bisa mengubah dunia. Ini jauh lebih dahsyat bom atom. Ini jauh lebih dahsyat daripada nuklir. ini bisa mengubah peta dunia. Sawit ini kita produsen terbesar dunia. Ekspor kita ke India, China, Pakistan, Amerika, dan sebagainya," sebut Amran dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

Mentan menggambarkan besarnya ketergantungan negara lain terhadap pasokan sawit Indonesia. Menurutnya, jika ekspor dihentikan dan seluruh produksi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara-negara tujuan ekspor akan merasakan dampak signifikan.

"Pertanyaan saya, kalau ini dihentikan, lalu dijadikan biosolar di dalam negeri, kiamat tidak negara lain? Kiamat ya, kalah enggak nuklir, bom atom? Kalah. Indonesia nanti tidak bergantung untuk pangan dan energi," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231211/industri_sawit-EsnO_large.png
BPDP: Industri Sawit Jadi Tumpuan Hidup Lebih dari 16 Juta Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225542/petani_sawit-32RC_large.png
Petani Kelapa Sawit Soroti Aturan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209870/sawit-2rnI_large.jpg
Strategi Industri Sawit Hadapi El Nino Godzilla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159808/sawit-4OVH_large.jpg
Jurus Baru Dagang Sawit RI, 10 Ribu Ton CPO Laku di Bursa Komoditi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251405//mentan-wSbl_large.jpg
6 Fakta Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, 8 Pejabat Dicopot hingga Mentan Minta Hukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/337/3251287//kristomei_sianturi-AuOM_large.jpeg
Karhutla Papua Selatan, BNPB Soroti Titik Api di Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement