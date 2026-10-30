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Daftar Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |11:31 WIB
Daftar Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura
Daftar Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Daftar bos sawit Indonesia yang menghadap menteri Singapura pada Rabu 28 Oktober 2026. Pemerintah Singapura diketahui memanggil petinggi dari 10 korporasi perkebunan dan kehutanan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Pemimpin perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia ini bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.

Pertemuan tersebut berlangsung kurang dari setengah jam dihadiri perwakilan Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.

Lalu siapa saja mereka? Berikut ini daftar bos sawit Indonesia yang menghadap menteri Singapura, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

1. CEO sekaligus Executive Chairman Bumitama Agri: Lim Gunawan Hariyanto

2. CEO sekaligus Executive Director First Resources: Ciliandra Fangiono

3. Chairman dan CEO Golden Agri-Resources: Franky Oesman Widjaja, yang juga mewakili Asia Pulp & Paper (APP) Company dan Asia Pulp & Paper Company (China)

4. CEO sekaligus Executive Director Indofood Agri Resources: Mark Julian Wakeford

5. CEO sekaligus Executive Director Kencana Agri: Albert Maknawi

6. Chairman TSH Resources: Kelvin Tan Aik Pen

7. Chairman dan CEO Wilmar International: Kuok Khoon Hong

8. Penasihat Senior Sinar Mas Group: Bernard Tan

 

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