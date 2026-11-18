Cek Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rp100.000 per Kg, Beras Masih Naik

Cek Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rp100.000 per Kg, Beras Masih Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Rabu (18/11/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski tidak sedikit juga yang turun.

Pada komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar 16,62 persen menjadi Rp44.200 per kg. Disusul bawang putih naik 7,09 persen menjadi Rp40.800 per kg.

Sementara, harga beras kualitas bawah I naik 7 persen menjadi Rp16.050 per kg. Beras kualitas bawah II naik 1,69 persen menjadi Rp15.050 per kg.

Untuk beras medium I mengalami kenaikan 3,89 persen menjadi Rp17.350 per kg. Di sisi lain beras medium II turun 2,73 persen menjadi Rp16.050 per kg. Beras kualitas super I dan II masing-masing turun 0,28 dan 3,43 persen menjadi Rp18.000 dan Rp16.900 per kg.

Pada aneka cabai, harga cabai merah besar turun 36,9 persen menjadi Rp43.350 per kg. Cabai merah keriting naik 16,89 persen menjadi Rp100.350 per kg. Cabai rawit hijau turun 12,5 persen menjadi Rp65.800 per kg. Cabai rawit merah turun 10,28 persen menjadi Rp106.250 per kg.

Untuk harga daging ayam ras segar naik 7,82 persen menjadi Rp41.350 per kg. Daging sapi kualitas I naik 6,97 persen menjadi Rp163.350 per kg. Daging sapi kualitas II naik 10,07 persen menjadi Rp157.900 per kg.