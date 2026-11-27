Harga Pangan Hari Ini: Cabai hingga Daging Ayam Turun, Bawang Merah Naik

JAKARTA - Harga pangan nasional yang berlaku hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Jumat (27/11/2026), mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga.

Penurunan harga terjadi pada bawang putih yang turun 1,29 persen menjadi Rp39.300 per kg. Disusul harga beras kualitas bawah II yang turun 0,34 persen menjadi Rp14.800 per kg. Harga beras kualitas medium I turun 0,3 persen menjadi Rp16.700 per kg.

Penurunan turut terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar turun 2,36 persen menjadi Rp64.150 per kg, sedangkan cabai merah keriting turun 4,15 persen menjadi Rp79.700 per kg. Cabai rawit hijau turun 3,51 menjadi Rp71.450 per kg. Cabai rawit merah turun 6,58 persen menjadi Rp89.450 per kg.

Harga daging ayam juga mengalami penurunan 1,03 persen menjadi Rp38.300 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I turun 0,13 persen menjadi Rp152.600 per kg. Telur ayam ras segar turun 0,17 persen menjadi Rp28.950 per kg.

Untuk komoditas lainnya, harga gula pasir lokal turun 0,51 persen menjadi Rp19.650 per kg. Minyak goreng curah turun 0,49 persen menjadi Rp20.200 per liter. Penurunan juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerek I sebesar 0,61 persen menjadi Rp24.300 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II turun 0,84 persen menjadi Rp23.550 per liter.