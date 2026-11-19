Suahasil Minta Produsen Rokok Ilegal Masuk Sistem Resmi dan Bayar Cukai

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong para produsen rokok ilegal agar beralih ke dalam ekosistem usaha yang resmi dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Meski demikian, Suahasil belum menjelaskan secara jelas apakah upaya pembinaan tersebut akan dibarengi dengan penerapan skema lapisan (layer) tarif cukai baru yang lebih terjangkau bagi produsen rokok ilegal atau menggunakan mekanisme kebijakan lainnya.

"Dan tentu kita mengharapkan sebenarnya adalah yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem. Lalu kemudian ikut membayar cukai," kata Suahasil di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/11/2026).

Suahasil menekankan bahwa pemerintah pada prinsipnya menghendaki para pelaku usaha hasil tembakau menjalankan kegiatan produksinya secara legal dengan memenuhi kewajiban pembayaran Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa langkah penindakan di lapangan tetap berjalan tegas.