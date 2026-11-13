Suahasil Siapkan Rp945,2 Triliun untuk Belanja Negara di Akhir 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi belanja negara sebesar Rp945,2 triliun untuk direalisasikan sepanjang November hingga Desember 2026. Pemerintah meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) mengakselerasi penyerapan anggaran tersebut, terutama bagi program-program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa percepatan eksekusi belanja prioritas sangat krusial agar dampak ekonominya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa akselerasi pencairan dana di penghujung tahun harus tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

“Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap dengan menjaga efisiensi. Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Suahasil merinci bahwa hingga akhir Oktober 2026, total realisasi belanja negara telah menyentuh Rp2.997,2 triliun atau setara dengan sekitar 78 persen dari keseluruhan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total realisasi belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp1.239 triliun, sedangkan belanja non-K/L terealisasi mencapai Rp1.104,5 triliun hingga Oktober 2026.