Suahasil Lantik 5 Pejabat Eselon I Kemenkeu, Ini Daftarnya

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah resmi melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/10/2026). Suahasil menegaskan bahwa jajaran pejabat baru harus mampu membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai serta memperkuat kolaborasi lintas unit kerja.

Suahasil juga mengapresiasi track record panjang para pejabat yang dilantik, yang telah berpengalaman melintas di berbagai unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

"Pejabat-pejabat yang merupakan pejabat yang telah memiliki pengalaman yang sangat-sangat panjang di Kementerian Keuangan. Bahkan beberapa kita bisa lihat memiliki track record antar unit telah pindah dari satu unit ke unit yang lain, ini adalah track record yang baik," ujar Suahasil dalam sambutannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Adapun lima pejabat yang resmi mengemban posisi baru, yaitu Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Selain itu, Neilmaldrin Noor dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Menurut Suahasil, rekam jejak lintas unit ini sangat penting bagi Kemenkeu sebagai organisasi besar, guna menumbuhkan pemahaman yang utuh dalam menemukan titik temu antarinstansi.