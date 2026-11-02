Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Lantik Arsyadany Ghana Akmalaputri Jadi Dirjen Ketenagalistrikan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |16:25 WIB
Bahlil Lantik Arsyadany Ghana Akmalaputri Jadi Dirjen Ketenagalistrikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik mantan Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri. (Foto: Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik mantan Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri, sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Arsyadany menggantikan Tri Winarno yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Ketenagalistrikan.

Pelantikan tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, seusai agenda pelantikan pejabat eselon I dan eselon II di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/11/2026).

"Pelantikan Dirjen Gatrik (Ketenagalistrikan), Ibu Arsyadany Ghana Akmalaputri. Selain itu ada beberapa eselon II di Gatrik, Migas, dan Inspektorat Jenderal," ujar Tri saat ditemui di sela-sela acara pelantikan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) juga mengalami pergeseran jabatan.

Beberapa posisi yang mengalami perubahan antara lain Direktur Infrastruktur serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan promosi jabatan.

"Migas ada beberapa pergeseran, misalnya Direktur Infrastruktur, kemudian ada yang dari koordinator kita promosikan menjadi direktur," tambah Laode.

Sebagai informasi, Arsyadany Ghana Akmalaputri merupakan profesional yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Distribusi PLN. Ia diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Juni 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251632//tambang-Eh7c_large.jpg
Bahlil Minta Pengusaha Tambang Tak Rakus Keruk SDA, Ingat Anak Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251611//bahlil-d5Ej_large.jpg
Ekspor Listrik ke Singapura Ditunda, Bahlil: Saya Kasih Tahu Danantara Jangan Mau Dilobi-lobi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251602//bahli-i1pN_large.jpg
Bahlil Larang Ekspor SDA Transit di Singapura, Minta Langsung ke Negara Tujuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251273//bahlil-bVLK_large.jpg
Keputusan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD Dinilai Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250255//bahlil-7V3R_large.jpg
Disindir PM Singapura soal Pemangkasan Gas, Bahlil: Saya Paham Betul Kontrak Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250039//gas-HZDI_large.jpg
4 Fakta RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD, Bahlil Evaluasi Kontrak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement