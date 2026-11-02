Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Larang Ekspor SDA Transit di Singapura, Minta Langsung ke Negara Tujuan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |14:05 WIB
Bahlil Larang Ekspor SDA Transit di Singapura, Minta Langsung ke Negara Tujuan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan agar pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk ekspor dilakukan langsung ke negara tujuan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan agar pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk ekspor dilakukan langsung ke negara tujuan. Dia tidak ingin komoditas Indonesia lebih dahulu transit melalui negara lain, termasuk Singapura.

Instruksi tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Mineral Convention (MINCON) 2026 di JIExpo Kemayoran, Senin (2/11/2026). Menurut dia, pengiriman komoditas melalui negara perantara justru memberikan keuntungan ekonomi kepada negara lain, mulai dari penerimaan pajak hingga kontribusi terhadap neraca perdagangan.

"Pak Dirjen, saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau," ujarnya saat membuka acara Minerba Convex.

Bahlil mencontohkan pengiriman komoditas Indonesia ke China. Menurut dia, apabila Indonesia ingin mengekspor komoditas ke negara tersebut, pengiriman harus dilakukan langsung dari Indonesia menuju China tanpa singgah terlebih dahulu di negara lain.

Selama ini, Singapura kerap menjadi pusat logistik dan keuangan (hub) di kawasan Asia Tenggara. Posisi tersebut membuat negara itu menjadi salah satu tempat transit dalam aktivitas perdagangan internasional, termasuk pengiriman komoditas dari Indonesia ke negara tujuan ekspor.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251306//mendag-Ec3g_large.jpg
Singapura Panggil 10 Bos Perusahaan soal Karhutla, Mendag Pastikan Perdagangan RI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251273//bahlil-bVLK_large.jpg
Keputusan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD Dinilai Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250610//calvin-MAnv_large.jpg
Profil dan Pekerjaan Calvin Cheng, Politikus Singapura yang Singgung Pemutusan Internet Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250755//presiden_prabowo_subianto_bertemu_dengan_menteri_luar_negeri_singapura_vivian_balakrishnan-ZP0O_large.jpg
Menlu Singapura Temui Presiden Prabowo di Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250180//perdana-1xsr_large.jpg
Profil dan Kekayaan Lawrence Wong, PM Singapura yang Sindir Indonesia Soal Pembatasan Gas Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250255//bahlil-7V3R_large.jpg
Disindir PM Singapura soal Pemangkasan Gas, Bahlil: Saya Paham Betul Kontrak Itu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement