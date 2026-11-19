Anti-Scam OJK Dapat Bantu Masyarakat Verifikasi Transaksi, Bisa Cek Rekening Penipu

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meluncurkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan, hingga rekening tujuan sebelum melakukan transaksi.

Rencana tersebut dinilai dapat memperkuat pencegahan penipuan sejak awal, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam merespons modus penipuan digital yang terus berkembang.

Urgensinya tercermin dari data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak beroperasi pada 22 November 2024, IASC telah menerima 737.686 laporan. Sebanyak 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening telah diblokir.

IASC juga mencatat 188.798 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, sementara Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban.

Aplikasi anti-scam tersebut saat ini masih dalam proses sandbox. OJK menyebut layanan ini dirancang untuk membantu masyarakat mengidentifikasi identitas atau kontak yang menghubungi memiliki indikasi keterkaitan dengan aktivitas penipuan. Pengembangannya juga akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung proses verifikasi dan deteksi risiko.

Chief Corporate Officer Indodax Bob Horo mengatakan efektivitas pencegahan penipuan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kecepatan pertukaran informasi, kolaborasi, dan koordinasi antara regulator dan pelaku industri.

“Rencana ini menjadi langkah positif karena masyarakat membutuhkan cara yang mudah untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan," katanya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia menambahkan, di saat yang sama, regulator dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk berbagi informasi tentang modus penipuan terbaru, memperjelas jalur pelaporan, dan mengedukasi masyarakat.

"Dengan koordinasi yang baik, laporan penipuan dapat dikenali dan ditindaklanjuti lebih cepat,” ujarnya.